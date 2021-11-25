"Нас ждет тяжелый матч. Мы постараемся настроиться на максимум. Будем смотреть уже на поле и будем рассчитывать на положительный ход матча.

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А что касается парелельного матча в группе (между Буде-Глимт и ЦСКА София – прим.)... Мы смотрим от игры к игре, как говорит тренер. Сделаем все, что зависит от нас, а там уже будет другой расклад", – цитирует Цвека официальный сайт Зари.

Напомним, Заря сегодня, 25 ноября, проведет выездной поединок Лиги конференций против Ромы. Начало встречи в 22:00.

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