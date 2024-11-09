"Конечно, эмоции были положительные. Очень доволен этим и очень уж жду возможности попасть в лагерь сборной. О вызове мне сообщил администратор национальной команды. Сейчас готовлюсь к очередному матчу в клубе и жду поездки в национальную команду.

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Общался ли с Ребровым? Еще нет. Наверное, это произойдет уже непосредственно, когда приеду в сборную.

Грузия и Албания? Против любой сборной тяжело играть, ведь туда попадают лучшие игроки своих стран. Наше дело – подготовиться как можно сильнее и продемонстрировать свою лучшую игру. Так, все знают лидеров наших соперников, но я не буду никого выделять. Когда играешь за сборную, имеешь двойную мотивацию, и каждый выходит на поле с отдачей не на 100, а на 200 процентов. Должны быть сконцентрированными на себе и играть в свой футбол", – сказал Ярмолюк в комментарии Українському футболу.

Напомним, в ноябре сборная Украины проведет два заключительных матча в группе В1 Лиги наций. 16 ноября в 5-м туре "сине-желтые" в Батуми на AdjaraBet Arena сойдутся с Грузией, а 19 ноября в 6-м туре в Тиране на стадионе Air Albania сыграют против Албании.

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