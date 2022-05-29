"В поединках плей-офф против ПСЖ, Челси и Ман Сити было много сомнений относительно удачного для нас результата, ведь Реал вынужден был отыгрываться. В финале мы сумели избежать этого. Да, Ливерпуль больше бил по воротам, но мы справились и никогда не сдавались. Тактически Реал действовал хорошо.

Ливерпуль – Реал – 0:1 – видео гола и обзор финала Лиги чемпионов

Это был невероятный сезон. Я всегда был оптимистом, но я не думал, что Реал сможет выиграть чемпионат, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов за один год. Возвращение в Мадрид получилось очень успешным. Я не думаю о трофеях, которые мы выиграли, я просто думаю о том, сколько радости мы подарили болельщикам – это то, что нас вдохновляет.

Это самый трудный титул, который я когда-либо выигрывал. Команда продолжала сражаться в условиях, когда никто не верил в нашу победу. Мы создали отличную атмосферу. Думаю, Реал заслуживает быть чемпионом. Ключевым моментом в финале было не дать атакующей тройке соперника пространства. Мы выиграли заслуженно, победив команду, которая не проигрывала во многих матчах этого сезона.

С Реалом легче выигрывать ЛЧ, чем с другими командами. На это много причин. Болельщики особенные, клуб особенный, я очень рад. В раздевалке хорошая атмосфера, эту команду легко тренировать.

Я не видел никаких волнений футболистов перед матчем, настолько они были уверены в себе. Переживал только я. Даже пошел в свой кабинет, чтобы игроки не видели меня. Они все были очень уверенны в своих силах. Это тяжело и ненормально – выиграть 8 финалов подряд.

Игра Куртуа? Перед финалом я сказал ему: "Я вывел тебя в финал. Теперь пора для тебя выиграть его". И вот, что он сделал", - цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Напомним, для 62-летнего итальянца это уже 4-я победа в Лиге чемпионов в тренерской карьере – рекорд турнира. Ранее Карлетто дважды завоевал трофей с Миланом (2003, 2007) и Реалом (2014). Еще дважды Анчелотти выиграл кубок чемпионов в статусе игрока.

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