"Я счастлив присоединиться к динамовской семье. Надеюсь, что принесу большую пользу команде. Уже не могу дождаться первой тренировки с новыми одноклубниками.

Динамо официально объявило о трансфере колумбийского защитника

Динамо – это грандиозный клуб с большими амбициями и для меня честь, что меня сюда пригласили. Готов своим характером и умениями принести пользу новой команде и вернуть золото в Киев. К тому же мы должны достичь хороших результатов на евроарене.

Слышал о Динамо с детства из-за выступлений в еврокубках: уверен, что в такой команде смогу прогрессировать как футболист. Но это не одно из моих главных пожеланий. Потому что хочу закрепиться здесь и сыграть как можно больше матчей в футболке киевлян.

Динамо – это сильная команда, играющая на высоких скоростях. Моя задача: как можно быстрее познакомиться с новыми коллегами, чтобы понять их игру изнутри. Ведь надо влиться в коллектив. Верю, что те характеристики, которые увидели во мне, смогут сыграть важную роль для улучшения результатов. Я здесь, чтобы стать основным игроком команды. Для этого мне нужно качественно работать на тренировках и показывать себя с лучшей стороны.

Почему выбрал 28 номер на спине? Эта цифра важна для меня. Именно в этот день родился мой ребенок.

Я с первых минут в Киеве я влюбился в этот город. Хочу найти свободное время, чтобы познакомиться с ним больше. Могу сказать, что эти несколько дней, что я провел в Украине – мне все очень понравилось. Обещаю болельщикам, что вас не подведу", – цитирует Себальоса официальный сайт Динамо.

Напомним, футболист принадлежит бразильской Форталеге. Стороны подписали договор об аренде 23-летнего колумбийца до конца 2024 года – киевляне будут иметь первоочередное право выкупа Себальоса.

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