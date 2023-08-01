"Ожидаем очень тяжелый матч. Первую встречу мы проиграли 1:3. Теперь будем играть в гостях против команды, которая будет действовать при поддержке родных трибун. Но это Лига чемпионов, и нам нужно сотворить маленькое чудо и отдать все силы, чтобы пройти в следующий раунд.

Панатинаикос – СК Днепр-1: анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов

В составе Панатинаикоса много опытных игроков, которые поиграли в хороших чемпионатах, поэтому это сильная команда.

Относительно первого матча, то мы пропустили быстрый гол и это пошло не по нашему плану. Плюс первый тайм мы сыграли не очень хорошо. После перерыва мы, хоть и пропустили два мяча, но играли намного лучше.

Считаю, что если мы будем играть так, как во втором тайме прошлого матча, и при этом устраним ошибки, то результат будет за нами", – сказал Пихаленок на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, повторная дуэль с греками состоится уже сегодня, 1 августа, в 20:30. Первая игра завершилась поражением днепрян 1:3.

Панатинаикос – СК Днепр-1: анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов