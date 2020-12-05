"Самое главное, что все живы-здоровы. Игроки подходят к матчу в хорошем настроении и понимают всю важность этой игры. Думаю, для нас и Львова это игра за шесть, за девять очков.

Львов – Ингулец: анонс матча УПЛ

Футболисты – профессионалы, у нас уже все опытные ребята, они понимают, что с одной победой в УПЛ делать нечего. Нужно делать следующий шаг для того, чтобы побеждать и в оставшихся матчах набирать очки", – поделился Лавриненко в комментарии Футбол News.

Отметим, что Ингулец в прошлом туре одержал первую победу в УПЛ, обыграв Олимпик (2:1), благодаря которой подопечные Лавриненко набрали 10 очков и расположились на 10 месте.

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