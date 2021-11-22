"Сейчас дружу с Марлосом, Мораесом, Аланом Патриком. С этими ребятами всегда можно поговорить на русском, они свободно владеют им. Дружим давно, темы для разговора никогда не иссякают.

Аплодисменты, слезы, футболка на память: как Шахтер попрощался с Дентиньо

Не могу сказать, что я плакал после последнего матча Дентиньо, но действительно стало очень грустно. Он – бразилец, мы не были большими друзьями за пределами поля, но знаю, что он – очень хороший парень. Воспитанный, честный, никогда не обидит. В Шахтере мы провели много лет, поэтому досадно, когда такие люди покидают клуб. Но это – футбольная жизнь.

Я всегда называл его "Джокером". Хватало матчей, в которых Дентиньо выходил на замену и забивал. У него есть вот это голевое чутье. Несмотря на ряд травм, выходил на поле и делал результат, запоминался полезными действиями. Иметь такого футболиста важно для любой команды", – сказал Кривцов в интервью "Футбол 24".

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