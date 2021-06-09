В Дании не скрывают радости от факта, что российским болельщикам запретили въезд в страну. О позитиве от такой новости сообщил начальник Службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питер Даль.

"Российские фанаты... Это нечто особенное. Они, вероятно, не приедут. Опыт подсказывает, что на российских болельщиков пришлось бы потратить немало. Часто у них возникает желание устроить драку или начать беспорядки.

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Конечно, мы не знаем, произойдет ли такое, если они сейчас приедут в Копенгаген. Но опыт подсказывает, что с фанатами из Восточной Европы всегда есть проблемы. Мы сможем увеличить количество полицейских, если потребуется. Мы готовы к самому худшему сценарию. Какому? Потенциальному матчу между Россией и Польшей в Копенгагене", – цитирует чрезвычайника Bt.dk.

Заметим, команда Черчесова на Евро-2020 сыграет в группе В с Бельгией, Финляндией и Данией (12, 16 и 21 июня соответственно). С последними россияне сыграют именно в Копенгагене, правда их не будут впускать без справки о вакцинации сертифицированным препаратом. Вакцина наших соседей не входит в эту когорту.

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