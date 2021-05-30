Форвард Челси Оливье Жиру не скупился на комплименты для хавбека "синих" Н'Голо Канте.

"Канте просто глыба, он сделал 50 отборов, создал для Сити проблемы. Я не знаю, что сказать, этот парень потрясающий. Канте просто везде, заполняет пространство, дает преимущество. С ним у Челси будто 12 игроков на поле", – цитирует Жиру RMC Sport.

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Хотя автором победного гола Челси в матче с Сити является Кай Хаверц, награду лучшего игрока финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 забрал именно Канте.

В прошлом сезоне АПЛ Н'Голо провел 30 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

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