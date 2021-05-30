"С ним у Челси будто 12 игроков на поле", – Жиру в восторге от своего партнера, который стал героем финала ЛЧ
Форвард Челси Оливье Жиру не скупился на комплименты для хавбека "синих" Н'Голо Канте.
"Канте просто глыба, он сделал 50 отборов, создал для Сити проблемы. Я не знаю, что сказать, этот парень потрясающий. Канте просто везде, заполняет пространство, дает преимущество. С ним у Челси будто 12 игроков на поле", – цитирует Жиру RMC Sport.
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Хотя автором победного гола Челси в матче с Сити является Кай Хаверц, награду лучшего игрока финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 забрал именно Канте.
В прошлом сезоне АПЛ Н'Голо провел 30 матчей, в которых отметился двумя ассистами.
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