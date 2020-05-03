"С ним много конфликтов, потому что у человека свое мнение": Кополовец – о футбольных функционерах, на которых равняется

Спортивный директор перволигового Миная Михаил Кополовец рассказал, чья работа является для него образцом.

"В Украине мне нравится Сергей Палкин. Серьезный менеджер. В Заре нравился Рафаилов. С ним много конфликтов, потому что у человека есть свое мнение. Не знаю его как человека, но мне нравятся люди со своим характером. Нравятся люди, которые выражают свое мнение . Еще знаю нескольких спортдиректоров, но скажут, что я им дифирамбы пою. Поэтому на этом все.

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Европейских спортдиректор не сильно знаю. Спортивный директор зависит от многих людей. Мончи не Мончи, Абидаль не Абидаль, но если тебя окружают нормальные люди и единомышленники, ты будешь спортивным директором. Если ты делаешь что-то, а тебе не позволяют это делать, ты будешь просто тенью. Спортивный директор должен иметь свое мнение и полномочия. Если тебе это не позволили, это запретили – то ты просто свадебный генерал.

В Минае у меня есть полномочия, за что я благодарен президенту и тренеру клуба. Мы с Василием Кобиным поддерживаем друг друга, работаем в паре. А если ты просто спортдиректор по бумажкам, просто числишься...

Палкин почему такой мощный спортивный директор? Потому что у него есть все, чтобы им быть. У него есть сильный президент, который дает ему все и доверяет. Он может брать на себя ответственность. А если я знаю, что меня завтра "зарубают", я и лишнего слова не скажу. Как в Карпатах. И еще в ряде других клубов", – сказал Кополовец в программе Бомбардир.

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