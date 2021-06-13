"Мой прогноз на матч с Нидерландами довольно оптимистичный для подопечных Андрея Шевченко. Здесь не работает какой-то патриотизм в болении – я просто считаю, что ситуация складывается довольно благоприятно для сборной Украины.

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Если бы мы играли Евро год назад, как было запланировано, было бы гораздо хуже. Команда у Рональда Кумана была уже хорошо отработана и демонстрировала хороший и достаточно стабильный футбол. У Франка де Бура со сборной многое не получается. Нидерланды не выглядят цельной конструкцией.

Потеряли ван де Бека – вроде ничего серьезного, но потеря есть. Силлессен – не будем забывать, что это вратарь абсолютно лучший у команды Нидерландов. Без него остаются вратари, которые могут дать определенный импульс команде, спасти, но очень-очень ненадежно все это. Зависит от того, как у футболистов пойдет.

Это тот фактор, который может серьезно влиять, но сборная Украины сегодня – это более отработанный вариант игры, это достаточно прочная конструкция. И не будем забывать, что у Андрея Шевченко была сделана ставка на резкий старт. Команда рано начала подготовку. Это кому-то нравится, кому-то нет, но результаты тех же товарищеских поединков так и идут – ничья с Бахрейном, минимальная победа над Северной Ирландией и разгром Кипра. Даже если не смотреть на 4:0 и то, что у Кипра было раннее удаление, в целом команда сыграла качественный поединок.

Поэтому мой прогноз на то, что с Нидерландами мы поборемся. Даже если Украина проиграет, то не много, потому что ее мощная атака может быть остановлена. Потому что мы хорошо сыграли в защите против таких суперсборных в атаке как Испания и Франция. Все это было не так уж и давно", – сказал Моралес в комментарии РБ.

Напомним, сборная Украины стартует на Евро-2020 уже сегодня, 13 июня, матчем с Нидерландами. Начало встречи в 22:00.

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