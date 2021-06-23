Полузащитник "Фурии Рохи" Серхио Бускетс поделился эмоциями от погрома словаков (5:0) на Евро-2020 и не забыл упомянуть о команде Хорватии.

"Мне понравилась игра. Как раз перед тем, как меня заменили, я почувствовал дискомфорт в икроножной мышце. Надеюсь, я смогу еще сыграть за эту команду. Сегодня я вернулся, и это был шаг вперед. Теперь я хочу быть готовым к следующим матчам.

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Хорватия стала играть иначе, потому что ушло несколько ветеранов, но у них есть очень талантливые молодые игроки. В сочетании с опытными футболистами и замечательным тренером это дает сильную команду. Но мы тоже сильные, с нами нелегко справиться", – цитирует Бускетса официальный сайт УЕФА.

К слову, Испания вышла в плей-офф со второго места группы Е и в 1/8 финала сыграет именно с Хорватией.

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