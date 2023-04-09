Уругваец ударил Алехандро Байена после матча с Вильярреалом (2:3). Причиной якобы были слова о сыне, который мог не родиться. Игрок "Желтой субмарины" это отрицает.

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Дело в том, что в начале года жена Вальверде Мина Бонино была близка к потере ребенка во время беременности, но, к счастью, все завершилось хорошо. Сегодня, когда вся футбольная Испания говорит об этом скандале, женщина снова заговорила.

"Это последнее, что я собираюсь написать. Но для меня это пытка снова переживать это все, ставить под сомнение даты или новости. Тогда уже было общеизвестно, что с моей беременностью что-то не так. Предел доходит до боли.

С меня достаточно того, что они приходят и расспрашивают о сроках здоровья ребенка, которого я жду. Несмотря на все, от всего сердца я не желаю никому пережить подобную ситуацию", – цитирует Бонино Marca.

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