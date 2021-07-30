С Кулачем, Бурдой и Гармашем – Динамо подало заявку на сезон УПЛ 2021/22
Киевляне определились со списком игроков, на которых будут делать ставку в чемпионате Украины.
Динамо заявило 25 футболистов для участия во внутренних соревнованиях в сезоне 2021/22, сообщает официальный сайт УПЛ.
Де Пена отказался продлевать контракт с Динамо, – источник
Список "А" выглядит следующим образом:
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко.
Защитники: Денис Попов, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Томаш Кендзера.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Жерсон Родригес, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Сидклей.
Нападающие: Эрик Рамирес, Владислав Кулач, Артем Беседин, Илья Шкурин, Денис Антюх.
К слову, в список "Б" попали вратарь Руслан Нещерет, защитники Илья Забарный и Александр Сирота, хавбек Назар Волошин и нападающий Владислав Супряга.
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