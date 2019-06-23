С кровати в бассейн: де Йонг похвастался роскошным отдыхом перед новым сезоном Примеры

Новичок Барселоны Фрэнки де Йонг наслаждается отдыхом перед тяжелым сезоном.

Фрэнки де Йонг провел тяжелый сезон в Аяксе и отправился на заслуженный отдых на Сейшельских островах.

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Молодой талант опубликовал видео, на котором выполняет прыжок с постели в бассейн на фоне красивой местной природы.

Напомним, Барселона официально договорилась с Аяксом о трансфере де Йонга за 75 млн евро.

В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов де Йонг провел 31 матч, в которых отметился 3-мя голами и 6-ю ассистами.

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