"Думаю, о специфике игры Северной Македонии лучше спрашивать у главного тренера. Я выхожу на поле и выполняю то, о чем меня просит тренер. У них очень хорошая линия атаки, они любят действовать на контратаках. Думаю, они будут играть именно так, таким же способом, как играли против нас последний матч.

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Я согласен с тренером, что следующий матч – всегда самый важный. Если мы не будем брать три очка в каждой игре, будет трудно бороться за выход из группы.

Если мы с Мудриком почти год играем вместе на одном фланге, то он уже не такой новый партнер... Пытаемся с Михаилом наладить взаимосвязи. С каждым сбором у нас это получается все лучше как на поле, так и за его пределами. Все идет хорошо", – сказал Миколенко в эфире YouTube-канала УАФ.

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