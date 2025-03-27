"Я нашёл себя. Мне нужно было найти себя и стать счастливым. Мне также было необходимо, чтобы моя семья была счастлива. С каждым днем ​​я понимаю, что это было лучшее решение, которое я мог принять. Мне нравится город, клуб и все остальное.

Онана отказался от выгодного предложения из Саудовской Аравии

Севилья очень похожа на Бразилию благодаря солнцу, еде и людям. Это все важно для меня, человека, который к этому привык", – сказал Антонио в интервью DAZN.

Контракт Антони с Манчестер Юнайтед рассчитан до лета 2027 года, но "красные дьяволы" намерены продать бразильца, которого в 2022 году приобрёл у Аякса за 95 млн евро.

Бетис вырвал победу над Леганесом после 0:2 в первом тайме, Атлетик дожал Севилью