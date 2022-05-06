Экс-форвард Динамо и сборной Украины не придает большого значения словам Даши Астафьевой в свой адрес.

Напомним, в своем интервью модель и певица Даша Астафьева рассказала, что Артем Милевский потребовал бесплатную порцию супа для себя и своих друзей в киевском ресторане, где она волонтерит.

Милевский оскандалился в ресторане, где волонтерит Астафьева: "На бухло есть деньги, а за суп заплатить не можешь?"

Бывший нападающий, завершивший в 2021-м карьеру игрока, в соцсетях кратко прокомментировал слова Астафьевой. На вопрос одного из подписчиков, поел ли Артем суп, тот ответил следующее:

"Да, б*я, с калашом пришел и требовал суп. Блин, даже не хочу об этом говорить", – написал Милевский в Instagram.

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