Бывший тренер Ювентуса, Реала, сборной Англии и ряда других команд Фабио Капелло раскритиковал наставника Саутгемптона Ральфа Хазенхюттля за чрезмерные эмоции после победы над Ливерупулем.

"Я не понимаю таких вещей. Он работал, небольшой проявление эмоций в таких ситуациях – это нормально, но его поведение – это слишком. С какой стати ты начинаешь плакать?!" – отметил Капелло в эфире Sky Sport Italia.

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Напомним, немецкий специалист вместе с Саутгемптоном одержал победу над Ливерпулем и расплакался, став на колени.

Добавим, что "святые" как минимум до следующего тура переместились на 6 строчку АПЛ, зато команда Клоппа осталась первой, хотя Манчестер Юнайтед имеет игру в запасе.

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