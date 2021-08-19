Форвард Десны Денис Безбородько поделился эмоциями от сотрудничества на футбольном поле с Евгением Хачериди, который, по слухам, вот-вот должен подписать контракт с черниговцами.

"Невероятный опыт у Евгения! Трудно с ним на тренировках: обыграть" один на один "практически нереально.

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И это при том, что, по его словам, 5-6 последних месяцев он не играл в футбол. Считаю, Хачериди станет для Десны колоссальным усилением. Мы будем только рады, если он останется с нами", – отметил Безбородько в интервью "Футбол 24".

Напомним, после 4-х туров Десна идет первой в турнирной таблице УПЛ, набрав максимум очков. В свою очередь Денис делит первое место бомбардирского рейтинга вместе Артемом Довбиком и Русланом Степанюком – у всех трех в активе по четыре гола.

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