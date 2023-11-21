"В первом тайме нам больше приходилось защищаться, но в концовке мы сумели создать моменты. До финального свистка мы выложились по максимуму и с гордостью идем в плей-офф.

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После финального свистка мы поблагодарили наших болельщиков за их большую помощь. Они приехали сюда из всей Европы и были невероятными. Теперь у нас есть время подготовиться к плей-офф наилучшим образом. Если все будут здоровы, у нас будут хорошие шансы на успех", – цитирует Степаненко официальный сайт УЕФА.

Сборная Украины финишировала на третьем месте в группе С, пропустив вперед сборную Италии только благодаря преимуществу подопечных Спаллетти в личных встречах – команды набрали одинаковое количество очков (по 14).

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