"Я представлял себе, как Динамо может сыграть против Фенербахче. Мой прогноз полностью сработал. Я продолжаю считать, что киевляне с каждым поединком будут играть все увереннее и увереннее. Это мое видение, которое подтверждается выступлениями команды Луческу, которая постепенно принимает форму.

Динамо – Штурм: где смотреть матч плей-офф Лиги чемпионов

Дома против Штурма будет очень осторожная игра. Как и против Фенербахче. Гол на выезде уже не играет важной роли, поэтому противостояние будет напряженным.

Австрийцы – хороши. Впрочем, я верю в украинцев. Сделаю ставки, что Динамо победит и обе команды забьют. Счет ожидаю типа 2:1", – цитирует Цыганыка Рейтинг букмекеров.

Поединок Динамо Киев – Штурм Грац стартует сегодня, 3 августа, в 21:00. Ответный матч запланирован на 9 августа в Австрии. Победитель в раунде плей-офф квалификации сыграет против сильнейшего в паре Бенфика – Митьюлланд (первая игра – 4:1).

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