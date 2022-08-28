"Если сравнивать с Шахтером, соперниками киевлян являются команды, скажем так, слабее. Я думаю, что динамовцы имеют шанс побороться за вторую строчку. С Фенербахче будут совсем другие игры по сравнению с квалификацией Лиги чемпионов. Тогда турецкая команда тоже была где-то не сыгранной.

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У Фенербахче есть звезды. Состав команды из Стамбула гораздо сильнее состава Динамо. По исполнителям и по всем составляющим турки получше выглядят. На данный момент, структура клуба у Фенербахче лучше. Но так получилось, что они где-то были несыгранными и сырыми, так как пришли новые игроки. И в этом противостоянии Динамо, скажем так, и заслужило победу, и повезло им, что они прошли Фенербахче. В групповом раунде Лиги Европы у стамбульцев будет совершенно другая команда и это будут совершенно другие игры. Не стоит думать, что вот мы прошли Фенербахче и мы знаем, как с этой командой играть. Да, мы знаем, но это будут совершенно другие игры, в которых будет очень и очень сложно.

Что касается киприотов... Я думаю, что СК Днепр-1 должен был пройти эту команду. В хорошие времена днепряне должны были обыгрывать АЕК из Ларнаки. Но в этот раз не сложилось. Киприоты меня не впечатлили. Я думаю, что Динамо по силам удачно сыграть с АЕКом. Честно говоря, в этих матчах я от киевлян жду только побед.

Ренн – это команда из чемпионата Франции. Фенербахче и Ренн – это два топ-клуба, с которыми очень сложно играть. Год или два назад я бы сказал, что в этом противостоянии с французами фаворитом является Динамо. Но сейчас, к сожалению, Ренн – фаворит. Фенербахче и Ренн – фавориты. Но все равно это такая средняя группа. И, учитывая, что у Динамо очень хороший главный тренер, который может что-то придумать, киевлянам по силам побороться за путевку в плей-офф Лиги Европы. Думаю, что в каких-то поединках с Фенербахче или с Ренном киевляне по идее должны взять очки. А в матчах с АЕКом мы должны побеждать", – сказал Воробей в комментарии Sport.ua.

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