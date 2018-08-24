"С днем рождения, родная U", – как футбольный мир Украину с Днем Независимости поздравлял / фото А. Осипова
Поздравления футбольного мира с 27-й годовщиной независимости Украины собрал "Футбол 24".
В течение 24 августа с Днем Независимости Украины поздравляли игроки, тренеры, функционеры, комментаторы и множество других футбольных личностей. Атмосфера настоящего праздника сегодня не только на улицах городов, но и в популярных соцсетях.
"С праздником тебя, Украина!". Киевское Динамо гордится тем, что представляет государство на международной арене, а легионеры "бело-синих" становятся украинцами по духу, и отсняло специальный ролик к празднику.