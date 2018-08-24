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"С днем рождения, родная U", – как футбольный мир Украину с Днем Независимости поздравлял

20:40 56 Читати українською
"С днем рождения, родная U", – как футбольный мир Украину с Днем Независимости поздравлял
"С днем рождения, родная U", – как футбольный мир Украину с Днем Независимости поздравлял / фото А. Осипова

Поздравления футбольного мира с 27-й годовщиной независимости Украины собрал "Футбол 24".

В течение 24 августа с Днем Независимости Украины поздравляли игроки, тренеры, функционеры, комментаторы и множество других футбольных личностей. Атмосфера настоящего праздника сегодня не только на улицах городов, но и в популярных соцсетях.

Фонсека, Раванелли, Кендзера и другие иностранцы с УПЛ заговорили на украинском в честь Дня Независимости

Ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык, недавно давший большое интервью "Футбол 24", одел футболку с вышивкой и поздравил всех с Днем Независимости в своем Инстаграм.

К коллеге присоединился и комментатор каналов "Футбол 1/2" Виктор Вацко. Бывший вице-президент львовских Карпат поздравляет "родную U".

З Днем незалежності, рідна !!!

Допис, поширений Viktor Vatsko (@v.vatsko)

Один из лидеров донецкого Шахтера, полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко тоже присоединился к поздравлениям.

З Днем Незалежності,Україно

Допис, поширений Taras Stepanenko (@tarasstepanenko)

Вингер немецкого Шальке Евгений Коноплянка даже с чужбины призывает укреплять нашу независимость.

Особым день 24 августа называет официальный Инстаграм донецкого Шахтера. У "горняков" есть пожелания для каждой украинской семьи.

"С праздником тебя, Украина!". Киевское Динамо гордится тем, что представляет государство на международной арене, а легионеры "бело-синих" становятся украинцами по духу, и отсняло специальный ролик к празднику.

Искренне всех с праздником поздравляет луганская Заря, накануне вдесятером удержавшая ничью с РБ Лейпциг в Лиге Европы.

Львовские Карпаты опубликовали видео с капитаном "львов" Артемом Федецким и его сыном Адрианом, которые поздравляют болельщиков с праздником всей страны.

Легендарный голкипер киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский, который с любимой проехал 9 стран на мотоцикле, отдал должное стремлению украинцев к свободе.

На удивление лаконичным в своем поздравлении оказался комментатор каналов "Футбол 1/2" Роберто Моралес:

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