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"С Днем рождения меня!" – Роналду иронично поздравил себя с 35-летием

18:19 62 Читати українською
"С Днем рождения меня!" – Роналду иронично поздравил себя с 35-летием
Криштиану Роналду / Фото из открытых источников

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду не позволяет себе расслабиться даже в праздничный день.

Сегодня, 5 февраля, одному из лучших футболистов эпохи исполнилось 35 лет.

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Вместо того, что посвятить этот день себе и своей семье, Роналду ответственно прибыл на тренировку Ювентуса. Одно из интенсивных упражнений звездный португалец опубликовал в instagram, подписав: "С Днем рождения меня!".

Несмотря на свой почтенный, как для футболиста, возраст, в текущем сезоне Серии А Роналду провел 19 матчей, в которых отметился 19-ю голами и двумя ассистами.

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Happy birthday to me!!?

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Видеоновости Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
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