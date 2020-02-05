"С Днем рождения меня!" – Роналду иронично поздравил себя с 35-летием

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду не позволяет себе расслабиться даже в праздничный день.

Сегодня, 5 февраля, одному из лучших футболистов эпохи исполнилось 35 лет.

Роналду набрал рекордное количество подписчиков в Instagram – португалец опубликовал ностальгическую подборку фото

Вместо того, что посвятить этот день себе и своей семье, Роналду ответственно прибыл на тренировку Ювентуса. Одно из интенсивных упражнений звездный португалец опубликовал в instagram, подписав: "С Днем рождения меня!".

Несмотря на свой почтенный, как для футболиста, возраст, в текущем сезоне Серии А Роналду провел 19 матчей, в которых отметился 19-ю голами и двумя ассистами.

Роналду, посунься – унікальний маестро топ-трансферів будує новий суперклуб і вже шокує гігантів