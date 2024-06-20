"Мы все знаем, насколько высок уровень квалификации Лиги чемпионов, как и каждая отдельная команда, которая в них участвует. Впереди у нас всего четыре недели, но также большая мотивация показать себя в наилучшем свете против такой команды, как Динамо.

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Завтра мы начинаем вторую часть подготовки, где до 10 июля будем соревноваться с соперниками уровня Лиги чемпионов, чтобы понимать реальную картину перед началом квалификации. Мы знаем, что будет непросто, но Партизан – большой клуб и всегда играл такие игры лучше всего. О Динамо – клубе с традициями и исключительной командой – не надо и говорить.

Жаль, что мы будем играть домашнюю игру без зрителей, поскольку действует штраф УЕФА от прошлого года, потому что присутствие болельщиков придает особый шарм каждому соревнованию", – цитирует Краля официальный сайт Партизана.

Напомним, первый матч Динамо проведет дома 23/24 июля, а 30/31 июля сыграет на выезде.

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