Сборная Финляндии получит дополнительную поддержку во время второго раунда группового этапа против России.

Во львовской фан-зоне будут разыгрывать 50 сертификатов на поход в финскую сауну во время матча Финляндия – Россия, который начнется 16 июня в 16:00, говорится на странице LVIV FAN FESTIVAL в Instagram.

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Напомним, в предыдущем матче с участием россиян на этой же локации наливали бесплатное пиво за каждый гол сборной Бельгии, тогда подопечные Черчесова разгромно проиграли со счетом 0:3

После первых матчей Евро-2020 Россия расположилась на последней строчке группы В, финны – вторые.

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