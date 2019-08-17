"С детства я жил как в тоннеле, без свободы", – Снейдер вспомнил свои жертвы ради футбола

Легендарный полузащитник сборной Нидерландов поделился тяжелыми воспоминаниями из своего футбольного прошлого.

"Я нуждался в свободе. Я понял это два или три месяца назад, когда несколько клубов, заинтересованных во мне, вышли со мной на контакт. Но я не хотел даже рассматривать их предложения. Пришло время положить этому конец. Если бы я хотел продолжить играть и тренироваться , я мог бы выступать еще два или три года в Катаре, но пришло время остановиться.

Снейдер объявил о завершении карьеры

В возрасте семи лет я уже играл за Аякс. С тех пор я жил, как в тоннеле, без свободы действий. У меня практически никогда не было времени отдохнуть в выходные, отпраздновать дни рождения, свадьбы и даже посетить похороны. Я хотел почувствовать себя свободным, и меня это устраивает. Футбол у меня в крови, и этого не изменить, но я уже сделал на футбольном поле то, что должен был сделать", – приводит слова Снейдера De Telegraaf.

Хави "осатанел" в первом матче во главе Аль-Садда – от ярости испанца разлетались ботинки

Напомним, Уэсли Снейдер недавно объявил о завершении профессиональной карьеры игрока. В активе нидерландца победа в Лиге чемпионов с Интером, а также серебро на чемпионате мира 2010 года.