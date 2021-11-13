"Никак украинцам не удается избавиться от ничейного синдрома. И не откажешь нашим ребятам в старательности, но из матча в матч наступаем на те же грабли. Имею ввиду промахи в обороне и просто катастрофическую ситуацию с реализацией голевых моментов.

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Уверен, что трансферная стоимость юного болгарского вратаря Светослава Вуцова, совершившего несколько эффектных сэйвов, после сегодняшнего поединка сильно возросла, однако и наши много раз промахивались с убойных позиций. Я это объясняю отсутствием у того же Андрея Ярмоленко отсутствием игровой практики на клубном уровне. Что касается Руслана Mалиновского, то он сыграл на своем уровне, хотя и не так ярко.

Не понравилось, как наши начали второй тайм, хорошо, что в этот период болгары не забили еще раз, иначе было бы сложно спастись. Все же, нужно отдать должное хозяевам, что они сумели сплотиться, взвинтили темп и их преимущество стало тотальным. Единственное чего не удалось, за исключением одного меткого удара Тараса Степаненко, так это исправить прицел. Будем надеяться, что приберегли голевой запас на следующий матч – с Боснией и Герцеговиной", – сказал Микитин в комментарии Meta Ratings.

Напомним, во вторник, 16 ноября, сборная Украины на выезде проведет свой заключительный матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. Начало встречи в 21:45.

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