Украинский вратарь Данди Юнайтед Евгений Кучеренко поделился мыслями о шотландском Абердине, который 2 октября сыграет с Шахтером в Лиге конференций.

– Недавно, в третьем туре Шотландской Премьер-лиги, вы пересекались с Абердином лично. Ваш Данди Юнайтед победил команду Телина (2:0). Расскажите о сильных сторонах будущих соперников Шахтера, кто из состава Абердина запомнился больше всего и может помотать нервы игрокам "горняков"?

– В Абердина стиль игры очень похож на тот, что исповедует Шахтер – комбинационный футбол, выход в атаку через быстрый пас, у них вингеры очень сильные. Быстрые и техничные ребята (речь о Карлссоне и Миловановиче, которые также могут сыграть и на позиции форварда, – прим.). Собственно, вот этот их новичок, что из Болоньи перешел.

Абердин со дна лиги Шотландии выиграл 10 трофеев для Фергюсона и подписал последователя Ибрагимовича – что думает Федецкий

– Йеспер Карлссон?

– Да, и именно он делает у них всю погоду.

– А чего можно ожидать от других игроков и самой команды?

– Еще у них хороший опорник Данте Полвара. Очень мне понравился, когда Данди Юнайтед с Абердином играли.

Абердин – это команда, которая не исповедует силовой футбол, как остальные команды шотландского чемпионата, которые играют в стиле "бей-беги". Они, как я уже сказал, исповедуют технический, комбинационный футбол, а такой стиль игры, кроме Абердина, в Шотландии прослеживается еще только у двух клубов, местных грандов – Селтика и Рейнджерс.

– Вы не так давно играли в УПЛ. С какой командой из нашего чемпионата можно сравнить по силе Абердин? С ЛНЗ, Карпатами, Кривбассом или ваш вариант?

– Для Шахтера матч с Абердином будет, как битва с Динамо.

– Даже так?

– Или как с Полесьем. Легко донецкой команде точно не будет. Говорю это не просто так, а потому, что до сих пор слежу за УПЛ, в частности за играми Шахтера. Видел их ничьи с Металлистом 1925 и Карпатами, – рассказал Евгений Кучеренко в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что матч Абердин – Шахтер состоится 2 октября в 22:00 по киевскому времени.

Абердин – Шахтер: анонс матча Лиги конференций