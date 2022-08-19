Экс-хвабек Днепра и Металлиста Александр Рыкун не одобряет возможный переход форварда сборной Украины Артема Довбика в лагерь аутсайдера Серии А.

"Я думаю, что Салернитана – это не тот вариант, который подходит Довбику. Ранее писали, что им интересуются более высокого статуса команды из Италии и Англии, а тут – Салернитана. Но это будет решать футболист и руководство СК Днепр-1.

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Сейчас днепряне будут выступать в еврокубках, и я считаю, что Довбик может показать себя с лучшей стороны в этих матчах и получить предложение от более сильного клуба, чем Салернитана.

Довбик хорошо подойдет для итальянского или английского футбола. Он набрал массу, окреп, может потолкаться. Такой назойливый и мощный форвард пригодится клубам из топ-6 этих лиг", – сказал Рыкун в комментарии изданию Украинский футбол.

Напомним, пресса активно сватает Довбика в Салернитану – итальянцы предложили за форварда 8,5 млн евро, однако СК Днепр-1 хочет получить более солидную сумму, поскольку 50% прав на Артема принадлежат датскому Митьюлланду.

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