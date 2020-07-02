Рыкун признался, почему не вышел на замену со сборной Франции – Блохин наказал игрока за эту выходку

Бывший игрок сборной Украины Александр Рыкун вспомнил, как не вышел на замену в товарищеском матче против Франции на на Стад де Франс.

"Оставалось 4 минуты, и Олег Владимирович позвал, мол, выходи. Говорю: "Владимирович, тут 4 минуты – уже ничего не смогу показать, выходить не буду". Ну, не видел смысла. Если бы это была не товарищеская игра, а официальная, то вышел бы, время потянуть. Но это товарищеская, пока переоделся – и уже все. Выбежать и что?

"Блохин такого не слышал ни до, ни после": журналист – о том, как Рыкун отказался выходить на замену на Стад де Франс

Хотя говорили: "Так это же против сборной Франции выйти". Так я в перерыве 15 минут побегал на этом стадионе. А там, по-моему, Зидан и забил на 88-й с пенальти. Ну хотя бы минут 10, а тут три минуты. Было непонятно, возможно, эмоции, да и не видел смысла. Хотя потом, насколько помню, месяца два-три Олег Владимирович в сборную не вызвал, но потом приглашал назад", – рассказал Рыкун в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, Рыкун провел за национальную сборную Украины всего 8 матчей. Дебютировал 21 марта 2002 в товарищеском матче против сборной Японии.

"Талант дозволяв йому грати до 100 років": Олександр Рикун у словах Ярославського, Маркевича, Павлова, Девіча і Ко