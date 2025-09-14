Рыкун поразил внешним видом – появилось видео с легендой Днепра и Металлиста
06:30 - Читати українською
Экс-игрок Днепра, Металлиста и сборной Украины Александр Рыкун серьезно изменился после завершения футбольной карьеры.
В соцсетях появились новые кадры с легендарным украинским полузащитником Александром Рыкуном. На видеозаписи заметно, что бывший плеймейкер набрал вес и внешне изменился. Ранее экс-футболист признавался в пристрастии к спиртным напиткам.
Умер отец Рыкуна – он тоже был футболистом, играл за Динамо и Днепр
К слову, Александр Рыкун завершил карьеру игрока в 2010 году. Рыкун известен по выступлениям за Днепр, Металлист и сборную Украины. Всего за свою карьеру он сыграл 358 матчей, в которых забил 65 голов и отдал 65 ассистов.
Хмельной талант Александра Рыкуна, который разглядел водитель автобуса – полет с балкона и ассист на Шеву
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter