В соцсетях появились новые кадры с легендарным украинским полузащитником Александром Рыкуном. На видеозаписи заметно, что бывший плеймейкер набрал вес и внешне изменился. Ранее экс-футболист признавался в пристрастии к спиртным напиткам.

Умер отец Рыкуна – он тоже был футболистом, играл за Динамо и Днепр

К слову, Александр Рыкун завершил карьеру игрока в 2010 году. Рыкун известен по выступлениям за Днепр, Металлист и сборную Украины. Всего за свою карьеру он сыграл 358 матчей, в которых забил 65 голов и отдал 65 ассистов.

Хмельной талант Александра Рыкуна, который разглядел водитель автобуса – полет с балкона и ассист на Шеву