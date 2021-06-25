"На первое место я бы поставил Георгия Бущана, который хоть и пропустил пять мячей – очень много раз спасал команду.

Сборная Украины определилась с местом подготовки к матчу 1/8 финала Евро со Швецией

А второе и третье места разделил бы между Андреем Ярмоленко и Романом Яремчуком, нашими главными бомбардирами.

Не могу не сказать и о разочарованиях. Это Александр Зинченко и Руслан Малиновский. Одни из главных надежд команды, можно сказать, лидеры, не имеют права так играть. Очень надеюсь, что в следующем матче эти ребята реабилитируются и докажут, что не зря выступают в английской Премьер-лиге и итальянской Серии А", – сказал Рыкун в комментарии Zbirna.com.

Напомним, сборной Украины хватило третьего места, чтобы пробиться в плей-офф Евро-2020. На стадии 1/8 финала подопечные Шевченко встретятся со Швецией. Матч состоится во вторник, 29 июня, в 22:00.

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