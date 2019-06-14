Рыбка: Вообще не расстроился, когда уходил из Динамо

Бывший голкипер Динамо и сборной Украины Александр Рыбка, который сейчас выступает за азербайджанский Сабаил, вспомнил свой уход из киевского клуба.

"Вообще не расстроился, когда уходил из Динамо, поскольку последние полгода я не играл. Летом на сборах мне сказали, что я не нужен, меня не будут заявлять и я могу искать себе новую команду. У нас было пять вратарей на сборах, Михайлов подошел и сказал, что я в плохой форме и на меня не рассчитывают. В заявку на сезон я не попадаю.

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Могу сказать, что в тренировочном процессе я точно никому не уступал. Было много моментов, когда после тренировок ко мне подходил Федоров и говорил, что мне забить было нереально. Не знаю, кто принимал решение по вратарям", – рассказал Рыбка в эфире программы Бомбардир.

Напомним, 32-летний Рыбка является воспитанником Динамо и выступал за киевскую команду в период 2005-2010 гг. и с 2014 по 2016 годы.

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