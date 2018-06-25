Рыбка стал свободным агентом

Голкипер Александр Рыбка больше не является игроком Карабюкспора.

Александр Рыбка по решению ФИФА стал свободным агентом из-за задолженности по зарплате. Об этом сообщило Sixteen football agency Ивана Пироженко.

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Последним клубом голкипера был турецкий Карабюкспор, который по итогам сезона 2017/2018 вылетел из Суперлиги, имея при этом долги перед игроками.

Ранее Рыбка заявлял, что больше не хочет играть за "спасибо".