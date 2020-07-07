Рыбка сделал предупреждение для 16-летнего героя Ворсклы

Голкипер Сабаила Александр Рыбка поделился мнением относительно юного вратаря Ворсклы Павла Исенко.

"Слежу ли за матчами чемпионата Украины? Смотрю обзоры игр. Слежу не только за чемпионатом Украины.

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Видел ли игру Исенко в полуфинале Кубка Украины? Да, видел. Молодец, что в 16-летнем возрасте вышел и помог команде. Это был для него психологический фактор. Но главное, чтобы он не взлетел после такого внимания со стороны прессы и журналистов. Он молодец", – отметил Исенко в комментарии Команда№1.

Напомним, Исенко стал героем полуфинала Кубка Украины, отразив 3 удара из 5 в серии пенальти с Мариуполем.

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