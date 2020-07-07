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Рыбка сделал предупреждение для 16-летнего героя Ворсклы

12:16 - Читати українською
Рыбка сделал предупреждение для 16-летнего героя Ворсклы
Павел Исенко / фото ФК Ворскла

Голкипер Сабаила Александр Рыбка поделился мнением относительно юного вратаря Ворсклы Павла Исенко.

"Слежу ли за матчами чемпионата Украины? Смотрю обзоры игр. Слежу не только за чемпионатом Украины.

Ворскла переиграла Мариуполь в полуфинале Кубка Украины – 16-летний герой взял три пенальти и вывел Полтаву в финал

Видел ли игру Исенко в полуфинале Кубка Украины? Да, видел. Молодец, что в 16-летнем возрасте вышел и помог команде. Это был для него психологический фактор. Но главное, чтобы он не взлетел после такого внимания со стороны прессы и журналистов. Он молодец", – отметил Исенко в комментарии Команда№1.

Напомним, Исенко стал героем полуфинала Кубка Украины, отразив 3 удара из 5 в серии пенальти с Мариуполем.

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Ворскла Ворскла Александр Александр Рыбка Павел Павел Исенко
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