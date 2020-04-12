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Рыбка рассказал, чем отличались подарки на день рождения в Динамо и Шахтере

18:20 104 Читати українською
Рыбка рассказал, чем отличались подарки на день рождения в Динамо и Шахтере
Александр Рыбка / фото: Сабаил

Бывший голкипер Динамо и Шахтера Александр Рыбка, который сейчас выступает в Азербайджане за Сабаил, 10 апреля отметил 33-летие.

"Конечно, такая ситуация впервые в моей семейной жизни, что я отмечаю день рождения без своей семьи, близких. Но мы все с этим столкнулись, и я надеюсь, что в ближайшее время жизнь вернется в нормальное русло.

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Много поздравлений было. Благодаря соцсетям продолжаю получать поздравительные сообщения. Приятно, что помнят многие, с кем играл. Было поздравления также от пресс-службы киевского Динамо. Жена тортик сюда заказала, дочь в Инстаграме опубликовала коллаж фото, плакат подготовили. Было очень приятно и трогательно, слезы наворачивались.

Как поздравляли именинников в Динамо и Шахтере? В Динамо дарили игровую футболку с автографами всех футболистов. В Шахтере – конверт с деньгами", – цитирует Рыбку Команда 1.

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Украинцы за рубежом Александр Рыбка Александр Рыбка Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Сабаил Сабаил
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