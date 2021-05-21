Украинский голкипер Александр Рыбка оставляет латвийскую Лиепаю.

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"Это был незабываемый год! Новый опыт и новый трофей Я познакомился с замечательными людьми и с хорошими футболистами!!!! Этот этап моей карьеры и моей жизни всегда останется в моем сердце, это были незабываемые эмоции! Всегда переживаю за вас и всегда с вами!" – написал Рыбка на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Рыбка перешел в Лиепаю в августе 2020 года из азербайджанского Сабаила на правах свободного агента и успел завоевать со своей командой Кубок Латвии, одолев в дополнительное время Вентспилс (1:0). В текущем сезоне провел за латвийский клуб 5 матчей, в которых пропустил 11 голов. Transfermarkt оценивает голкипера в 150 тысяч евро.

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