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Рыбка покинул азербайджанский клуб

13 августа 22:48 - Читати українською
Рыбка покинул азербайджанский клуб
Александр Рыбка / ФК Сабаил

Александр Рыбка больше не будет выступать в чемпионате Азербайджана.

Экс-игрок Динамо, Шахтера и сборной Украини покинул Сабаил, за который выступал в прошлом сезоне.

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"Успехов, Алескандр! Было огромным удовольствием для каждого в Сабаили работать с тобой", – тепло попрощался с украинцем официальный Instagram команды.

Отметим, что Рыбка выступал за Сабаил с января 2019 года. В сезоне 2019/20 кипер 11 раз сыграл за азербайджанцев, пропустил 14 голов и четыре раза оставил свои ворота сухими. Его команда заняла 7 место из 8 в чемпионате прошлого сезона.

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Теги
Мир Александр Александр Рыбка Сабаил Сабаил
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