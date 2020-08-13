Рыбка покинул азербайджанский клуб

Александр Рыбка больше не будет выступать в чемпионате Азербайджана.

Экс-игрок Динамо, Шахтера и сборной Украини покинул Сабаил, за который выступал в прошлом сезоне.

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"Успехов, Алескандр! Было огромным удовольствием для каждого в Сабаили работать с тобой", – тепло попрощался с украинцем официальный Instagram команды.

Отметим, что Рыбка выступал за Сабаил с января 2019 года. В сезоне 2019/20 кипер 11 раз сыграл за азербайджанцев, пропустил 14 голов и четыре раза оставил свои ворота сухими. Его команда заняла 7 место из 8 в чемпионате прошлого сезона.

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