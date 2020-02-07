Рыбка отстоял на ноль – Сабаил выиграл впервые за 5 месяцев

В 16-м туре первенства Азербайджана Сабаил одержал долгожданную победу. Александр Рыбка отыграл весь матч и сохранил свои ворота "сухими".
Чемпионат Азербайджана, 16 тур
Кешла – Сабаил – 0:1
Гол: Экстейн, 51 (пен)
Сабаил, который замыкал турнирную таблицу чемпионата, минимально обыграл Кешлу. Единственный гол команда Александра Рыбки забила с пенальти в начале второго тайма. 32-летний украинский голкипер отыграл весь поединок и получил желтую карточку за несколько секунд до финального свистка.
Девич забил дебютный гол после возвращения в Сабах и помог команде одержать важную победу
Сабаил выиграл официальный матч впервые с 15 сентября прошлого года и поднялся с последнего места турнирной таблицы. Теперь там находится Габала, у которой на 2 балла меньше, чем у команды Рыбки. Сабах, за который выступает Марко Девич, опережает Сабаил на 1 пункт.
К слову, Рыбка провел лишь 5-й поединок после тяжелой травмы колена, которую получил еще в апреле прошлого года.
Дерби делла Мадоннина, немецкая битва за Салатницу и севильская реабилитация для Сетьена: топ-5 матчей евроуикенда