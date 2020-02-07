toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАРСЕЛОНА ШАХТЕР

Рыбка отстоял на ноль – Сабаил выиграл впервые за 5 месяцев

7 февраля 22:48 42 Читати українською
Рыбка отстоял на ноль – Сабаил выиграл впервые за 5 месяцев
Александр Рыбка / ФК Сабаил

В 16-м туре первенства Азербайджана Сабаил одержал долгожданную победу. Александр Рыбка отыграл весь матч и сохранил свои ворота "сухими".

Чемпионат Азербайджана, 16 тур

Кешла – Сабаил – 0:1

Гол: Экстейн, 51 (пен)

Сабаил, который замыкал турнирную таблицу чемпионата, минимально обыграл Кешлу. Единственный гол команда Александра Рыбки забила с пенальти в начале второго тайма. 32-летний украинский голкипер отыграл весь поединок и получил желтую карточку за несколько секунд до финального свистка.

Девич забил дебютный гол после возвращения в Сабах и помог команде одержать важную победу

Сабаил выиграл официальный матч впервые с 15 сентября прошлого года и поднялся с последнего места турнирной таблицы. Теперь там находится Габала, у которой на 2 балла меньше, чем у команды Рыбки. Сабах, за который выступает Марко Девич, опережает Сабаил на 1 пункт.

К слову, Рыбка провел лишь 5-й поединок после тяжелой травмы колена, которую получил еще в апреле прошлого года.

Дерби делла Мадоннина, немецкая битва за Салатницу и севильская реабилитация для Сетьена: топ-5 матчей евроуикенда

blog_ava
Атлетик – Барселона: заслуженный вылет Барсы из Кубка, триумф Симона и Уильямса и невозможность игры в футбол Кройфа
7 февраля
1055
Теги
Мир Украинцы за рубежом Александр Рыбка Александр Рыбка Азербайджан Кешла Кешла Сабаил Сабаил
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо официально объявило о переходе Бенито
    Україна — 7 фев538 Динамо официально объявило о переходе Бенито
14
час
:
7
мин
Эвертон
14:30
Кристал Пэлас
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук