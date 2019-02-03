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Рыбка оставил свои ворота в неприкосновенности в дебютном матче в чемпионате Азербайджана

12:19 5 Читати українською
Рыбка оставил свои ворота в неприкосновенности в дебютном матче в чемпионате Азербайджана
Александр Рыбка / ФК Сабаил

Новоиспеченный вратарь Сабаила Александр Рыбка отстоял "на ноль" в первом поединке за новый клуб.

Вчера после зимней паузы началась вторая часть чемпионата Азербайджана. Экс-голкипер Динамо Александр Рыбка удачно дебютировал за Сабаил, оставив свои ворота "сухими". Сабаил, как следствие, разгромно победил Кешлу со счетом 3:0.

Клуб Рыбки занимает третье место после 15 туров тамошнего первенства. Отметим, контракт Александра с клубом из Баку рассчитан до конца текущего сезона.

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К слову, еще один украинец, выступающий в Азербайджане, Марко Девич вчера голом помог Сабаху победить Зиру. Благодаря этому голу Марко возглавил бомбардирскую гонку.

Теги
Мир Александр Рыбка Александр Рыбка Сабаил Сабаил Украинцы за рубежом
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