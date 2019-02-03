Рыбка оставил свои ворота в неприкосновенности в дебютном матче в чемпионате Азербайджана

Германия — 08:00 419
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Коноплянка против Боруссии М: неудачные попытки повторить шедевр, жертва обстоятельств и средние оценки немецких СМИ
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Айнтрахт – Боруссия Д: прототип матчей с Шахтером, каратэ-гол и подозрение на травму феноменального соперника УкраиныГермания — 2 фев 800
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Коноплянка в Турции, Малиновский в Роме и другие трансферные слухи зимы-2019, которые так и не воплотились в жизньМир — 2 фев 471
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Кравец забил дебютный гол в сезоне Суперлиги за Кайсериспор – украинец остановил одного из лидеровТурция — 2 фев 548
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Украинец Сердюк стал игроком БоавиштыПортугалия — 2 фев 328
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