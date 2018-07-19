Рыбка официально перешел в Афьонспор

Бывший голкипер Динамо и Шахтера Александр Рыбка может продолжит свои выступления в Турции.

Агент украинского голкипера Иван Пироженко сообщил в Іnstagram о переходе своего клиента в турецкий клуб Афйет Афьонспор. Детали сделки не разглашаются.

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Отметим, Афьонспор выступает во Второй лиге Турции.

Напомним, предыдущим клубом украинского голкипера был Карабюкспор. Рыбка и Карабюкспор решили прекратить сотрудничество в начале лета этого года.

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