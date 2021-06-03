"Мне позвонил Александр Кучер и предложил перейти в Металл. Договорились очень быстро. Контракт подписал на три года. Скажем так, переговоры прошли без сучка и задоринки. Хотя с семьей, конечно, было время обсудить предложение и принять решение.

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Потом еще поговорили с Евгением Красниковым и быстро все решили. Хотелось обратно в Украину. Подкупило предложение клуба и личная заинтересованность главного тренера. Тем более, что с Кучером мы давно уже знакомы и по Шахтеру, и по сборной Украины. Нашел в интернете трансляцию матча с Кривбассом, смотрел игру. Играть при такой поддержке, тем более после карантина, дорогого стоит", – отметил Рыбка в интервью meta-ratings.

Напомним, последним клубом Александра была латвийская Лиепая. В своей карьере Рыбка выступал за ряд клубов, среди которых были Шахтер и Динамо, также вратарь дважды появлялся на поле в футболке национальной команды.

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