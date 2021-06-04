Экс-вратарь сборной Украины Александр Рыбка поделился мыслями относительно конкуренции в лагере "сине-желтых" на позиции голкипера.

"На мой взгляд, Бущан должен быть первым номером сборной.

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Мне кажется, он лучше всех готов из этой тройки и принесет наибольшую пользу сборной Украины", – сказал Рыбка в комментарии Meta Ratings.

Напомним, Андрей Шевченко внес в заявку на Евро-2020 трех вратарей – Георгия Бущана, Анатолия Трубина и Андрея Пятова.

На групповом этапе континентального первенства сборная Украины сыграет против Нидерландов (13 июня, Амстердам), Северной Македонии (17 июня, Бухарест) и Австрии (21 июня, Бухарест).

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