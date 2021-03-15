Украинский голкипер травмировался в поединке первого тура чемпионата Латвии против Метты/ЛУ, в котором его команда победила – 4:1.

Рыбка травмировался в стартовом туре чемпионата Латвии

"Да, произошло столкновение с одноклубником: он коленом попал мне в бедро – неудачное место. В итоге образовалась сильная гематома над коленом – было больно сгибать. К счастью, после прохождения медицинского обследования ничего страшного не оказалось. Думаю, к следующей игре буду в полной боевой готовности", – сказал Рыбка в комментарии Footboom.

Напомним, Рыбка перешел в Лиепаю в августе 2020 года из азербайджанского Сабаила на правах свободного агента и уже успел выиграть со своей командой Кубок Латвии. Также в свое время он поиграл за ряд украинских клубов: Динамо, Оболонь, Шахтер.

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