Рыбка: Если бы у Федецкого было такое предложение, как у Ракицкого от Зенита, то он бы туда пешком пошел

Бывший голкипер сборной Украины, вратарь Сабаила, Александр Рыбка поделился мнением об украинцах, которые играют в России.

"Играть в России? Если бы какой-то топ-клуб меня позвал, я бы 25 раз все переварил и посоветовался. После перехода Евгения Селезнева в Кубань, пошли эти слова, поехал семью кормить. В любом случае это мой заработок и моя карьера. Почему я не могу поехать зарабатывать, чтобы моя семья хорошо жила и отдыхала в хороших отелях?

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Я здесь должен зарабатывать тысячу долларов, а там могу двадцать. Сейчас я не знаю. Скорее всего, не поехал бы. Но на защиту игрокам, которые играют в России, хочу сказать, что у каждого есть своя семья. Мы ничего больше не умеем, это наш непосредственный заработок.

Я очень уважаю Артема Федецкого, который громко высказывается об игроках, которые едут в Россию. Он хороший парень. Не могу сказать, что мы там очень дружим, но когда мы с ним пересекаемся, то все нормально – пожали руки, поинтересовались делами.

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Но он пишет, что у него были предложения из России, но он не поехал. Я думаю, что если бы у него было такое предложение, как у Ракицкого в Зените, он бы туда пешком ушел. Не в его праве осуждать того же Ракицкого. Люди не в праве кричать, что он плохой, а тот хороший, что он туда или не туда поехал", – сказал Рыбка в программе Бомбардир.

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