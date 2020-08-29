"Сергей Рыбалка начал тренироваться в основной группе своего Сивасспора. Скоро групповой этап Лиги Европы. И надо очень хорошо подготовиться к новому сезону. Самое сложное позади, впереди только победы и положительные эмоции", – написал Панков на своей странице в социальной сети Instagram.

Экс-защитник сборной Украины продолжит карьеру в любительском клубе

Напомним, Рыбалка заключил с турецким клубом соглашение летом 2018 года и должен был выступать за Сивасспор до 30 июня 2021 года. В январе 2020 года турки объявили о замораживании трудового соглашения с украинцем в ​​связи с травмой, которую наш легионер получил в октябре 2019 года. Сам футболист в ноябре 2019-го, после операционного вмешательства, заявил, что не сможет заниматься футболом около восьми месяцев.

Золоті 60-ті і сива давнина: Лобан проти Динамо, висхідна зірка, яку хоронили 550000 осіб, і ще 28 фото "старої школи"