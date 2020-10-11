30-летний хавбек принял участие в победном спарринге против Анкарагюджю, которым команды решили заполнить паузу на матчи сборных.

Рыбалка возобновил тренировки в Сивасспоре

Товарищеский поединок завершился со счетом 2:0 в пользу команды Сергея, а сам украинец сыграл 15 минут – это его первый матч после более 12-ти месяцев перерыва. Об этом игрок радостно сообщил в своем Instagram, выразив благодарность всем, кто его поддерживал.

Напомним, Рыбалка заключил с турецким клубом соглашение летом 2018 года и должен был выступать за Сивасспор до 30 июня 2021 года. В январе 2020 года турки объявили о замораживании трудового соглашения с украинцем в ​​связи с травмой, которую наш легионер получил в октябре 2019 года. Сам футболист в ноябре 2019-го, после операционного вмешательства, заявил, что не сможет заниматься футболом около восьми месяцев.

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