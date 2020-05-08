Рыбалка: Ребров может привести Фенербахче к целям, не имея проблем с адаптацией

Хавбек Сивасспора Сергей Рыбалка оценил перспективы Сергея Реброва в случае возможного назначения на пост главного тренера Фенербахче.

"Было бы приятно видеть его конкурентом в Турции. Фенербахче – одна из 2-3 самых популярных команд лиги.

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Сейчас они уступают Сивасспору в футбольном плане, но у них большой потенциал. Сергей уже знает этот клуб, потому что он приходил сюда как футболист. Думаю, он может привести команду к целям, не имея проблем с адаптацией", – цитирует Рыбалку Fotospor.

Добавим, что хавбек хорошо знает Реброва за тремя годами совместной работы в киевском Динамо.

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