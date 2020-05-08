toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Турция
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Рыбалка: Ребров может привести Фенербахче к целям, не имея проблем с адаптацией

08:25 8 Читати українською
Рыбалка: Ребров может привести Фенербахче к целям, не имея проблем с адаптацией
Сергей Рыбалка / Сайт Сивасспора

Хавбек Сивасспора Сергей Рыбалка оценил перспективы Сергея Реброва в случае возможного назначения на пост главного тренера Фенербахче.

"Было бы приятно видеть его конкурентом в Турции. Фенербахче – одна из 2-3 самых популярных команд лиги.

Морозюк: Буду рад, если Ребров переедет в чемпионат Турции – это большой шаг для его карьеры

Сейчас они уступают Сивасспору в футбольном плане, но у них большой потенциал. Сергей уже знает этот клуб, потому что он приходил сюда как футболист. Думаю, он может привести команду к целям, не имея проблем с адаптацией", – цитирует Рыбалку Fotospor.

Добавим, что хавбек хорошо знает Реброва за тремя годами совместной работы в киевском Динамо.

Ребров получил шанс покинуть Ференцварош – упоминание о Динамо, битва экс-тренеров Ярмоленко, ультиматум Фенербахче

blog_ava
Динамо будет пытаться продлить аренду Гармаша, – журналист
08:00
50
Теги
Турция Сергей Ребров Сергей Ребров Сивасспор Сивасспор Украинцы за рубежом Сергей Рыбалка Сергей Рыбалка Фенербахче Фенербахче
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
7
час
:
29
мин
Бавария
16:30
Фрайбург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук